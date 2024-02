Paolo Guerrero pide disculpas a las autoridades de la César Vallejo tras polémico mensaje

El futbolista Paolo Guerrero se ha visto envuelto en polémica durante los últimos días por su contrato con el Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV), y en medio de esto pidió disculpas a los directivos del club trujillano por unos chats que se filtraron y dijo se habrían "malinterpretado".

El 'Depredador' tomó su cuenta de Instagram para dejar en claro que los mensajes que había intercambiado con un conocido comunicador no iban dirigidos para los directivos de la UCV.

Acto seguido, expuso el chat que intercambió con un presentador de televisión, en los que menciona que los mensajes de amenazas que recibe su familia no son un juego y dejó entrever que él estaba apoyando ese terrible hecho.

"Estos mensajes no son juego y veo que tú estás apoyando a que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba esto de ti. No sé si estos mensajes son normales o si le mandan estos mensajes a tu madre", se lee.