Paolo Guerrero no podrá jugar para ningún equipo hasta que se libere del contrato con la UCV, explica experto

En entrevista con Exitosa, el abogado experto en derecho deportivo, José Luis Noriega, destacó que el futbolista Paolo Guerrero tiene un contrato vigente con el Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV). En esa línea, explicó que el 'Depredador' "no va a poder jugar para ningún equipo nacional o internacional" hasta que "lo liberen de este contrato".

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, Noriega precisa que de no cumplir con el mandato de su empleador, Paolo Guerrero tendrá que afrontar las consecuencias laborales.

"El problema de él (Paolo Guerrero) es que para ir a jugar a otro equipo necesita que lo liberen de este contrato porque está prohibido en el ámbito futbolístico que alguien te contrate si tienes contrato vigente y el contrato está vigente con la Vallejo, en consecuencia mientras la Vallejo no lo resuelva, Paolo no va a poder jugar para algún equipo nacional o internacional", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el experto consideró que actualmente se está atravesando por un "desacato a un compromiso laboral", por lo que al no incorporarse al equipo del Club Deportivo Universidad César Vallejo, Guerrero incumplirá el contrato, que aún siga vigente.

Según José Luis Noriega, si el futbolista peruano toma la decisión de jugar para otro equipo tanto nacional o internacional, primero, el Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV) deberá liberarlo del contrato firmado.

"No existe una posibilidad como que por razones de inseguridad o porque a mi esposa le entró pánico o a mí también, a ver, no es una novedad lo que está ocurriendo en Trujillo ", agregó.

Cabe mencionar que, Noriega manifestó que, hasta el momento no se ha conocido sobre el pago de una posible indemnización si Paolo Guerrero decide no cumplir con el contrato de dicho club deportivo.

"No existe una indemnización, hasta donde yo sé, no hay una indemnización de por medio, acá no hay ningún pago, lo que va a haber luego, es que la César Vallejo le resuelve el contrato por incumplimiento, le va a reclamar y le va a decir 'tú me has incumplido y me debes una indemnización o una liquidación que tendrá que demostrar la César Vallejo", indicó.