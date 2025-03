Paolo Guerrero rompe su silencio sobre su regreso a la selección peruana: "Voy a estar cuando..."

A pesar de haber anunciado su retiro de la selección peruana a inicios de este año, Paolo Guerrero sigue siendo tema de debate por una posible convocatoria bajo el mando de Óscar Ibáñez. En medio del duro momento que atraviesa la 'Blanquirroja' en las Eliminatorias 2026, el delantero de Alianza Lima aclaró su posición sobre vestir nuevamente la camiseta nacional.

Luego de la victoria de Alianza Lima ante Ayacucho FC, donde marcó un gol, Paolo Guerrero fue consultado por la prensa sobre su posible regreso a la selección peruana para enfrentar a Bolivia y Venezuela. El goleador histórico de la 'Bicolor' no dejó lugar a dudas y reafirmó su postura sobre el tema.

"Es un tema que yo ya he hablado al respecto. Tuve una conversación con Óscar Ibáñez y eso es un tema que le compete a él. Se lo manifesté (sobre su retiro), él me dijo que contaba conmigo" , declaró Guerrero para L1 MAX.

"Siempre he sido muy sincero con esto, yo voy a estar siempre cuando mi selección me necesite, dentro de la labor que me toque. Si me llaman a la guerra también iré", agregó el delantero.