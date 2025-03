Paolo Guerrero sorprende al revelar por qué dejó de ser capitán en Alianza Lima: "Prefiero que..."

08/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero, uno de los máximos referentes de Alianza Lima, dejó a muchos sorprendidos al explicar por qué ya no porta la cinta de capitán en el equipo blanquiazul. Lejos de tratarse de una decisión impuesta, el 'Depredador' reveló que su elección responde a una visión a futuro y al crecimiento de los más jóvenes dentro del plantel.

Victoria en Matute con gol de Guerrero

El viernes 7 de marzo, Alianza Lima se impuso a Ayacucho FC en Matute por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Desde el inicio, los dirigidos por Néstor Gorosito dominaron el encuentro y lograron romper la paridad gracias a un gol de penal de Paolo Guerrero, quien se mostró feliz de reencontrarse con el gol vistiendo la camiseta del club de sus amores.

"Feliz, independiente de los goles, el equipo se va afianzando en los dos torneos. Vamos muy bien, por el camino indicado, con mucha humildad. El equipo está jugando como debe y eso es muy importante para el club, la hinchada y para todos", declaró Guerrero.

¿Alianza es el favorito ante Deportes Iquique?

El 'Depredador' también se refirió al crucial enfrentamiento contra Deportes Iquique, que determinará el pase de Alianza Lima a la fase de grupos de un torneo internacional.

"El martes es una final para nosotros, la vamos a afrontar de la mejor manera. El grupo está mentalizado en conseguir la clasificación. Será un partido durísimo, pero lo tenemos que asumir con mucha confianza y humildad", aseguró.

Además, dejó claro que no considera a Alianza Lima como favorito en este duelo. "No hay favoritos, en el fútbol no hay favoritos. Iquique es un rival que hay que respetarlo", expresó.

¿Por qué Guerrero no lleva la cinta de capitán?

Una de las sorpresas en el duelo ante Ayacucho FC fue que Paolo Guerrero no portó la cinta de capitán. El goleador explicó la razón detrás de esta decisión: "Hernán y yo estamos prácticamente de salida, y prefiero que los jóvenes vayan asumiendo esa responsabilidad, que vayan teniendo la cinta. Que Alianza siga ganando y esto tiene que continuar".

Finalmente, sobre su competencia con el 'Pirata' Barcos, Paolo Guerrero destacó que el equipo está por encima de cualquier individualidad. "Al final el que decide es el 'profe'. Así como Hernán, yo trato de hacer mi trabajo", concluyó.

Paolo Guerrero dejó en claro que su decisión de no llevar la cinta de capitán en Alianza Lima responde a una estrategia para que los más jóvenes asuman mayores responsabilidades dentro del equipo.