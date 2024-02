Paolo Guerrero a Vallejo: La vez que el 'Depredador' despotricó contra los seleccionados de la Liga 1

¿Cambió de parecer? Paolo Guerrero firmó contrato con la Universidad César Vallejo (UCV) y jugará, por primera vez, en la primera división de Perú. Sin embargo, hace menos de un año, el popular 'Depredador' tuvo un duro comentario para los seleccionados que jugaban en Liga 1. ¿Qué dijo?

Las palabras del histórico goleador de la Selección Peruana de Fútbol tuvieron lugar en junio de 2023 en su llegada a Corea del Sur para enfrentar nuevos amistosos bajo el mando de Juan Reynoso.

En dichos meses, el delantero nacional aún pertenecía a Racing de Argentina. Por ello, cuando fue consultado por su rendimiento a sus 39 años de edad, aseguró que muestra de su vigencia era que jugaba en una liga competitiva.

De hecho, se comparó con otros futbolista peruanos y recalcó que, a diferencia de algunos, él estaba en un campeonato de dicho calibre y no en la Liga 1.

"A ver, si me dices de mi edad, vamos allá. Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices mi edad, no jugaría en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo que es el peruano, obviamente. Pero yo me mantengo en un fútbol competitivo", dijo en aquella ocasión.