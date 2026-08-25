Partidos de HOY, martes 25 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 25 de agosto hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Copa de la Liga HOY

Comienzan los Cuartos de FInal del campeonato intermedio del fútbol profesional peruano, hay un partido programado:

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. UTC — Bicolor+

Partidos de Copa Libertadores HOY

La pelota también rodará en Ecuador por el máximo torneo de fútbol sudamericano, hay un partido programado:

7:30 p.m. | Independiente del Valle vs. Dpeortes Tolima — ESPN+

Partidos de Champions League HOY

Se disputan los encuentros de playoffs de la rondas previas del principal campeonato europeo, hay tres partidos programados:

11:45 a.m. | Sabah Baku vs H. Beer Sheva — ESPN+

ESPN+ 2:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Nijmegen — ESPN

ESPN 2:00 p.m. | LASK vs Celtic — Disney+

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:

2:00 p.m. | Valencia vs Real Betis — ESPN

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

En el torneo altiplánico se jugarán dos encuentros entre rivales directos:

2:00 p.m. | San Jose vs Oriente Petrolero — Tigo Sports+

Tigo Sports+ 6:00 p.m. | Universitario de Vinto vs Nacional Potosí — Tigo Sports+

Partidos de la Copa de Brasil HOY

En el certamen intermedio brasileño tendremos un compromiso por los Cuartos de FInal:

7:00 p.m. | Cruzeiro vs Atlético Mineiro — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay tres partidos programados de pronóstico reservado:

6:00 p.m. | Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas — Win Sports+

Win Sports+ 8:00 p.m. | Deportivo Cúcuta vs Alianza — Win Sports+

Win Sports+ 8:05 p.m. | Independiente Santa Fe vs Jaguares — Win Sports+

Este martes 25 de agosto hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. A continuación, te contamos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.