Corte de AGUA en Lima el 26 de agosto: horarios y distritos afectados, según Sedapal

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma de corte de agua en Lima. Sedapal revela qué distritos se verán afectados y los horarios en que se realizará la interrupción temporal del servicio programado para el miércoles 26 de agosto.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo a la empresa Sedapal, el corte del servicio de agua potable responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones que tienen como objetivo seguir optimizando el suministro y la infraestructura hídrica distribuida en diversos distritos de la capital.

En ese sentido, insta a los usuarios a revisar el cronograma donde se detallan las zonas exactas donde se ejecutará la interrupción temporal del servicio y a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico por determinadas horas en sus hogares este miércoles.

Sin agua el 26 de agosto: distritos afectados por el corte

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como los horarios de las interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el miércoles 26 de agosto:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Señor de Murhuay - Esquema Zevallos, A. H. Horacio Zevallos Grupo J, calle D mzs. C, C1, E, D.

En San Miguel

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. Maranga 1ra, 2da y 3ra etapa. Cuadrante: av. La Marina, av. Rafael Escardó, av. Libertad, av. Andrés Razuri, av. Los Patriotas, jr. Américo Vespucio y todas las calles interiores a este cuadrante.

Zonas de Chorrillos sin agua por horas

Interrupción del servicio en Chorrillos.

Sectores afectados en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Collique 4ta zona, A. H. 28 de Julio 5ta zona Collique, A. H. Villa Disciplina.

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Sedapal también precisó que habrá corte de agua en diversas zonas del distrito de San Juan de Lurigancho, desde las 10:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. por limpieza de reservorio. A continuación las áreas afectadas:

Sedapal anuncia corte de agua en SJL.

En San Antonio de Huarochirí

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en asoc. San Juan de Jicamarca - ECNC, mz. H1, N1, O1, I1, L5, K1, J1, F5, A5, G5, H3, N3, M3, F, Q3, R3, H1, B1, G1, N1, P1, X1, LL1, B4, M4, F4, E4.

Ante el anuncio de Sedapal de que habrá corte de agua en algunos distritos de Lima el miércoles 26 de agosto, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y tener en cuenta el número del Aquafono (01) 317-8000 para mayor información.