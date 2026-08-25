Corte de LUZ en Lima y Callao el 25 y 26 de agosto: revisa los distritos afectados y horarios

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz el 25 y 26 de agosto. Revisa qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico y en qué horarios se ejecutará la medida, según el cronograma oficial de la empresa Pluz Perú.

Corte de luz: ¿cuál es el motivo de la interrupción?

Un nuevo corte de luz en Lima y Callao está programado para el martes 25 y miércoles 26 de agosto. La interrupción temporal del servicio eléctrico responde a trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura, por lo que algunos sectores tendrán restricciones durante determinadas horas.

Es preciso detallar que los cortes no afectan necesariamente a distritos completos, sino a determinadas calles, urbanizaciones, asentamientos y asociaciones. Por ello, Pluz Perú insta a sus usuarios a revisar el cronograma y verificar si sus zonas se verán afectadas.

Sin luz en Lima y Callao el 25 de agosto: distritos afectados

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz por determinadas horas este martes 25 de agosto:

En Los Olivos

Desde las 9:00 a. m. hasta las 3:30 p. m. en av. Alfredo Mendiola cdras. 79, 80, 81, jr. La Amistad cdra. 4, jr. La Unidad cdras. 79, 80, urb. Pro mzs. GG5, KK5, MM5, NN5.

Sin electricidad en Nava

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en Centro Poblado Andajes; ubicado en el distrito de Andajes.

Sectores afectados en Carmen de La Legua

Sectores sin electricidad en Carmen de La Legua el 25 de agosto.

En Independencia

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en Urb. Túpac Amaru calle 19 cdra. 1, mz. Ñ10, T10, U10, V10, calle 22 cdra. 1, calle 23 cdra. 1, jr. Huaytapampa cdra. 1, jr. Quipacocha cdra. 3, A. H. Horacio Zevallos mz. A, B, C, D.

Sin luz en San Juan de Lurigancho y Ventanilla y San Miguel

Cronograma del corte de luz el 25 de agosto.

Corte de luz el 26 de agosto: zonas afectadas y horarios

También habrá corte de luz el miércoles 26 de agosto en las siguientes zonas de Lima y Callao. A continuación los horarios, según Pluz Perú:

Sin luz en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en A. H. Proyecto Integral Los Ángeles sector Cerro Los Pinos mz. B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K1, L1, M1, M6, N1, O1, Q.

En Carabayllo

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. Pro. Viv. Los Suyos El Reposo de Carabayllo mz. E.

Sectores afectados en Independencia

Pluz Perú precisó qué zonas del distrito de Independencia se verán afectadas con el corte de luz el 26 de agosto desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Entre ellas:

Interrupción temporal de electricidad en Independencia.

En Ventanilla

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p. m. en urb. Antonia Moreno de Cáceres sector B mz. A, A1, B, B1, C1, D1, E1, H, I, N1, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W, Block A, A1, Mod. H1, H2.

Ante el anuncio de corte de luz programado para el 25 y 26 de agosto, Pluz Perú recuerda a sus usuarios tomar medidas previsionales desde ya en caso verifiquen que sus distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio.