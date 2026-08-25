Corte de LUZ en Lima y Callao el 25 y 26 de agosto: revisa los distritos afectados y horarios

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/08/2026
Corte de luz el 25 y 26 de agosto. Revisa qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico y en qué horarios se ejecutará la medida, según el cronograma oficial de la empresa Pluz Perú.
Corte de luz: ¿cuál es el motivo de la interrupción?
Un nuevo corte de luz en Lima y Callao está programado para el martes 25 y miércoles 26 de agosto. La interrupción temporal del servicio eléctrico responde a trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura, por lo que algunos sectores tendrán restricciones durante determinadas horas.
Es preciso detallar que los cortes no afectan necesariamente a distritos completos, sino a determinadas calles, urbanizaciones, asentamientos y asociaciones. Por ello, Pluz Perú insta a sus usuarios a revisar el cronograma y verificar si sus zonas se verán afectadas.
Sin luz en Lima y Callao el 25 de agosto: distritos afectados
Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz por determinadas horas este martes 25 de agosto:
En Los Olivos
- Desde las 9:00 a. m. hasta las 3:30 p. m. en av. Alfredo Mendiola cdras. 79, 80, 81, jr. La Amistad cdra. 4, jr. La Unidad cdras. 79, 80, urb. Pro mzs. GG5, KK5, MM5, NN5.
Sin electricidad en Nava
- Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en Centro Poblado Andajes; ubicado en el distrito de Andajes.
Sectores afectados en Carmen de La Legua
En Independencia
- Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en Urb. Túpac Amaru calle 19 cdra. 1, mz. Ñ10, T10, U10, V10, calle 22 cdra. 1, calle 23 cdra. 1, jr. Huaytapampa cdra. 1, jr. Quipacocha cdra. 3, A. H. Horacio Zevallos mz. A, B, C, D.
Sin luz en San Juan de Lurigancho y Ventanilla y San Miguel
Corte de luz el 26 de agosto: zonas afectadas y horarios
También habrá corte de luz el miércoles 26 de agosto en las siguientes zonas de Lima y Callao. A continuación los horarios, según Pluz Perú:
Sin luz en San Juan de Lurigancho
- Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en A. H. Proyecto Integral Los Ángeles sector Cerro Los Pinos mz. B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K1, L1, M1, M6, N1, O1, Q.
En Carabayllo
- Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. Pro. Viv. Los Suyos El Reposo de Carabayllo mz. E.
Sectores afectados en Independencia
Pluz Perú precisó qué zonas del distrito de Independencia se verán afectadas con el corte de luz el 26 de agosto desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Entre ellas:
En Ventanilla
- Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p. m. en urb. Antonia Moreno de Cáceres sector B mz. A, A1, B, B1, C1, D1, E1, H, I, N1, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W, Block A, A1, Mod. H1, H2.
Ante el anuncio de corte de luz programado para el 25 y 26 de agosto, Pluz Perú recuerda a sus usuarios tomar medidas previsionales desde ya en caso verifiquen que sus distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio.