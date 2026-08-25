JNJ convoca a concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó una convocatoria a un nuevo concurso público de méritos para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE, según se informó este martes 25 de agosto mediante un documento con las bases correspondientes.

ONPE busca a su siguiente jefe

El proceso busca seleccionar al siguiente profesional que asumirá la conducción del organismo encargado de organizar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La convocatoria fue aprobada por el Pleno de la JNJ, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 182 de la Constitución Política, así como en la Ley Orgánica de la JNJ y la Ley Orgánica de la ONPE.

Concurso público de méritos para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE

¿Cómo participar en el proceso del concurso público?

Los profesionales interesados en postular deberán realizar el pago por derecho de inscripción, cuyo monto es de S/ 430. Dicho abono puede efectuarse en el Banco de la Nación mediante el programa Teleproceso, de manera presencial, o a través de la plataforma digital Págalo.pe.

Una vez completado este paso, el comprobante de pago deberá consignar el número de DNI del postulante para realizar la inscripción. Los candidatos tendrán que completar posteriormente la ficha correspondiente a través de la extranet de la JNJ, a la que podrán acceder desde el día siguiente de efectuado el pago.

Asimismo, deberán presentar su declaración jurada de intereses de manera preventiva ante la Contraloría General de la República, como parte de los requisitos establecidos para participar en el proceso que designará al siguiente jefe de la ONPE.

Etapas y sistema de calificación del concurso público

En ese sentido, la JNJ precisó que las etapas de selección serán eliminatorias y que los postulantes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 70 puntos sobre un máximo de 100 en cada una de ellas.

La evaluación de conocimientos representará el 25% de la calificación total, mientras que la calificación curricular tendrá un peso de 20%. Además, la evaluación del plan de trabajo representará otro 20%, y la entrevista personal tendrá la mayor ponderación, con 35% del puntaje final.

Dentro de las bases del concurso, se encuentran los requisitos, cronograma, etapas, criterios de evaluación y disposiciones sobre tachas y denuncias que fueron aprobadas por el Pleno de la JNJ.

Finalmente, esta convocatoria realizada por la JNJ, a través del concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE, permitirá contar con un representante de la organización.