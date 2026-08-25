Campaña GRATUITA de DNI electrónico desde HOY, 25 de agosto, hasta el 29 de septiembre

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña gratuita busca facilitar el acceso al DNI electrónico 3.0 a determinados grupos de ciudadanos. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Miraflores, comenzó este martes 25 de agosto y permanecerá vigente hasta el próximo 29 de septiembre, con atención presencial en un único punto habilitado para esta jornada.

El beneficio contempla principalmente trámites relacionados con la renovación y rectificación de datos del documento nacional de identidad. De esta manera, las personas que forman parte de los grupos priorizados podrán realizar estas gestiones sin asumir el costo correspondiente, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para acceder a la campaña.

La jornada busca acercar los servicios de identificación a sectores que pueden requerir mayores facilidades para realizar este tipo de procedimientos. Además, la implementación del DNI electrónico 3.0 responde a la transición hacia un documento con mayores mecanismos de seguridad y herramientas orientadas a facilitar la identificación de los ciudadanos en distintos trámites.

Campaña gratuita de DNI electrónico 3.0, ¿en dónde será?

La campaña se desarrolla en la Casa Tovar, ubicada en la calle Manuel Tovar 255, Miraflores. Este será el punto de atención durante el periodo establecido por la comuna para la iniciativa.

Sin embargo, los interesados deben tener en cuenta que la atención no se realizará todos los días. De acuerdo con la información difundida, las jornadas estarán disponibles únicamente los martes y jueves, en el horario comprendido entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m.

El DNI electrónico 3.0 incorpora diversos mecanismos destinados a reforzar la seguridad de la identificación. Entre sus características se encuentran elementos como microimpresiones, hologramas, policarbonato y un chip que permite procesos de autenticación, herramientas que buscan dificultar la falsificación y la suplantación de identidad.

¿A quiénes está dirigida la campaña gratuita?

La campaña no está abierta de manera general a todos los ciudadanos. El beneficio se encuentra dirigido a determinados grupos de vecinos de Miraflores considerados dentro de la población priorizada por la iniciativa municipal.

En primer lugar, pueden acceder los menores de edad, desde los primeros meses de vida hasta los 17 años, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para realizar el trámite gratuito. También están incluidos los adultos mayores, quienes podrán gestionar la renovación de su documento dentro del periodo de la campaña.

Asimismo, la iniciativa contempla a las personas con discapacidad, quienes forman parte de los grupos considerados para acceder a la atención sin costo. El objetivo es facilitar sus gestiones de identificación y evitar que tengan que desplazarse a otros puntos para realizar estos procedimientos.

La campaña representa una oportunidad para que los grupos priorizados de Miraflores puedan actualizar o renovar gratuitamente su DNI electrónico 3.0. Los beneficiarios deberán acudir a la Casa Tovar, ubicada en la calle Manuel Tovar 255, los martes o jueves, entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m., antes del cierre de la jornada previsto para el 29 de septiembre.