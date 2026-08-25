Miley Cyrus es denunciada por supuesto acoso por exactriz de Disney: "Solía dejarme mensajes desagradables"

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Miley Cyrus es denunciada por supuesto acoso por Jordan Pruitt, una exactriz de Disney que trabajó junto a figuras como los Jonas Brothers y Demi Lovato. La artista decidió contar públicamente, a través de un comentario en Instagram, cómo habría sido su experiencia con la protagonista de Hannah Montana durante aquellos años.

Revelan supuesto acoso de Miley Cyrus

Todo se descontroló luego de que saliera a la luz otra vez un viejo clip de redes en el que Miley Cyrus se estaría burlando de Demi Lovato y Selena Gomez.

Fue entonces cuando Jordan Pruitt, quien tuvo una carrera como cantante adolescente vinculada a Disney, decidió dejar un comentario que rápidamente llamó la atención.

"Así es como Miley trataba a todo el mundo en aquella época, incluyéndome a mí, jajaja", escribió, según una captura que posteriormente comenzó a difundirse en redes sociales.

La respuesta de Jordan Pruitt no pasó desapercibida. Un usuario le pidió que contara más detalles sobre lo ocurrido y la cantante decidió revelar parte de su experiencia, lanzando una acusación contra Miley Cyrus por un supuesto comportamiento de acoso durante aquellos años.

"Miley solía llamarme y dejarme mensajes de voz desagradables junto con su amiga Mandy, diciendo que necesitaba una rinoplastia, dientes nuevos y un coreógrafo, jajaja", afirmó Jordan Pruitt en el comentario.

La cantante, que actualmente tiene 35 años, también calificó a Miley Cyrus como "implacable". La publicación acumuló más de mil 'me gusta' al momento de la captura de pantalla, generando comentarios entre quienes recordaron aquella época de las estrellas juveniles de Disney.

Jordan Pruitt y su dura experiencia juvenil

Jordan Pruitt ya ha hablado antes del calvario que pasó en sus inicios como cantante. Es más, en 2019 se fue con todo y demandó a Disney, Hollywood Records y a su exmánager Keith Thomas por abusar de ella cuando tenía apenas 14 años.

Por esos días, la cantante también cuestionó duramente a la industria por no cuidar como se debe a los artistas jóvenes. Ella siguió dándole a la música unos años más hasta que en 2012 saltó a The Voice, donde la misma Christina Aguilera la jaló para su equipo.

Sin embargo, en 2017 decidió retirarse de la música y alejarse de los escenarios. Por ahora, lo dicho por Jordan Pruitt contra Miley Cyrus no ha sido confirmado, mientras que la cantante tampoco se ha pronunciado públicamente sobre estas declaraciones.

Así, la denuncia de supuesto acoso contra Miley Cyrus surge a partir de los comentarios de Jordan Pruitt sobre un supuesto comportamiento ocurrido durante su etapa como joven artista de Disney.