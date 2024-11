Periodista pide que Renato Tapia no vuelva a ser capitán de Perú tras jugar con Leganés: "No se la den más"

Renato Tapia vuelve a estar en el centro de la polémica luego de haber sido titular en la derrota 3-0 del Leganés ante Real Madrid por la fecha 14 de LaLiga Española. El volante arrancó las acciones en este partido a pesar de haber sido dado de baja de la convocatoria de la Selección Peruana por lesión para la fecha doble ante Chile y Argentina.

Esto ha generado diversas opiniones en los hinchas de la Bicolor y en los principales periodistas deportivos del país. Por ejemplo, Giancarlo Granda se refirió a ello en la última edición de su programa en 'Radio Nacional' donde puso en tela de juicio el compromiso del denominado 'capitán del futuro' con el combinado patrio.

En primer lugar, el popular 'flaco' ironizó con el hecho de que Renato Tapia haya sido titular en su equipo a solo días de haberse perdido los partidos con la Selección Peruana por lesión. El narrador indicó que esta no es la primera vez que se da una situación similar ya que en las jornadas de octubre el actual futbolista de Leganés tampoco acudió al llamado de Jorge Fossati por una dolencia muscular.

"Yo pensé que el mes del Señor de los Milagros era octubre, pero me doy cuenta que este año se ha prolongado, también es en noviembre. El milagro de Tapia, que se lesiona cuando juega la selección y cuatro días después juega en su equipo. No quiero ser malpensado, pero ¿en la anterior fecha doble no fue igual? ¿Cuatro días después no jugó contra Atlético Madrid? ¡Milagros, milagros!", indicó.