Piero Quispe rompe su silencio y responde a sus críticos tras la eliminación en la Copa América

Tras su participación en la Copa América 2024, Piero Quispe, mediocampista de la selección peruana y jugador del Pumas de México, regresó al país enfrentando críticas por su desempeño en el torneo continental. A pesar de ser titular en dos encuentros, su rendimiento no satisfizo las expectativas de algunos sectores de la afición, lo que lo llevó a responder públicamente a las críticas a su llegada a Lima.

Piero Quispe fue uno de los jugadores destacados previo al inicio del torneo, con la confianza del técnico Jorge Fossati para iniciar en dos encuentros de la fase de grupos. Sin embargo, su papel en el campo no logró el impacto esperado, lo cual generó comentarios negativos entre los seguidores de la Bicolor.

Al retornar a Perú tras la eliminación del equipo, Piero Quispe no dudó en enfrentar las críticas.

"No sé si ustedes o como lo dicen, si he tenido partidos malos, pero seguiré trabajando (...) No me afecta, estoy preparado. Capaz en las eliminatorias me va mejor y no voy a seguir siendo el peor o mejor. Yo soy lo que soy, sé lo que valgo y sé lo que juego", declaró ante los medios.