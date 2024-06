Fossati 'EXPLOTA' tras eliminación de Perú de la Copa América: "Tuvimos la producción más floja del grupo"

El DT de la Selección peruana, Jorge Fossati, no pudo ocultar su molestia e indignación por la eliminación del equipo en la Copa América asegurando que "la producción (ante Argentina) fue la más floja de los tres partidos" debido a dos factores: el rival y el físico.

Perú perdió 2-0 ante la escuadra 'Albiceleste'. Tras el partido, el popular 'Nonno' brindó una conferencia de prensa e hizo un análisis de los tres partidos que afrontó la 'Bicolor' cuestionando el rendimiento de los jugadores debido a su estado físico, especialmente en el último encuentro deportivo.

El estratega hizo hincapié a la derrota de la Selección ante Canadá, en la segunda fecha del torneo, donde tuvimos que jugar con solo 10 hombres, lo que habría "generado un desgaste" en el equipo.

"Tuvimos que jugarlo con el rival con un día más de recuperación. El rival había debutado precisamente contra Argentina un día antes que nosotros y con la temperatura de ese día y estadio. El esfuerzo fue impresionante. Tuvimos que jugar los últimos 30′ minutos con un hombre menos y eso nos pasó factura hoy", señaló Fossati.

El uruguayo de 71 años también aprovechó en cuestionar el trabajo del árbitro en el partido contra Argentina por la falta de Lautaro Martínez a Aldo Corzo antes del segundo gol.

"Creo que tuvimos un arbitraje con dualidad de criterios. A nosotros nos cobraba mancha y no sé cómo ni él ni el VAR no vieron la falta en el segundo gol. Hay un toque que desequilibra. Me parece que fue clarísimo. Esto no desmerece para nada el concepto que dije al principio de la categoría del rival. No tiene que ver con el rival. Es lo que yo vi", expresó.