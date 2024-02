Piero Quispe sueña con que Universitario vuelva a salir campeón: "Firmo la estrella 28"

Piero Quispe vive un gran presente en el Pumas de México, pero incluso su reconocimiento internacional le ha hecho olvidar el gran cariño que le tiene a Universitario, club que desea ver nuevamente como campeón.

El volante peruano fue entrevistado por L1 Radio, y no escondió su gran deseo de ver nuevamente al equipo de sus amores ganando el torneo local del país.

Quispe también sorprendió a los periodistas que dialogaron con él, pues confesó que deseaba quedarse en la 'U' para ganar más títulos, pero que no podía desaprovechar la propuesta de Pumas.

"Me hubiese encantado quedarme en Universitario, pero estoy feliz acá y no voy a desaprovechar la oportunidad. Es súper diferente jugar en la liga mexicana, pues es muy intensa y mucho más física. Acá no te dejan pensar. El año pasado me enfoqué en la 'U'", señaló.