"Nadie puede dudar de su capacidad": Ricardo Gareca respalda llegada de Fossati a la Selección Peruana

07/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Ricardo Gareca, actual entrenador de Chile, logró importantes triunfos cuando estuvo al mando de la Selección Peruana. Ahora que Jorge Fossati tomó el puesto, el argentino no dudó en respaldar positivamente su llegada.

Respalda a Fossati

Durante su entrevista con 'Arriba Mi Gente', Gareca Nardi solo tuvo palabras llenas de respeto para el actual entrenador de la 'Bicolor', Jorge Fossati, quien decidió tomar las riendas del equipo peruano tras la incómoda salida de Juan Reynoso debido a los malos resultados obtenidos durante las primeras fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Según comentó, nadie puede poner en duda la capacidad del popular 'Nono' en cuanto a la dirección de equipos y sobre todo selecciones de fútbol debido a su amplia experiencia.

"Nadie puede dudar de la capacidad de Fossati, primero por la experiencia que tiene. Es un técnico de mucha experiencia por el gran trabajo que hizo en la 'U' y bueno, él ya ha dirigido selección", dijo en un primer momento.

Asimismo, dejó en claro que actualmente ambos se encuentran en medio de una difícil etapa, puesto que las Eliminatorias avanzaron y tienen que buscar la forma de dar resultados óptimos y rápidos a los equipos.

"(Ambos) estamos en una etapa en la cual tenemos que tratar de dar un resultado óptimo y rápido porque no iniciamos la etapa sino la continuamos (...). Me parece un técnico de mucha experiencia", agregó.

Gareca habla sobre procedencia del pisco

El popular 'Tigre' Gareca se animó a responder la controversial pregunta que envuelve a Perú y Chile en una gran polémica comercial ¿El pisco es peruano o chileno?

Al respecto, Gareca Nardi decidió responder contundentemente, dejando en claro que no podría opinar de cosas que no conoce. Asimismo, recalcó que no hablaría mal de Perú debido a que fue el país que le dio todo en todos los aspectos.

"Mira si yo voy a meterme en esas cosas, la gente que me conoce de tanto tiempo sabe que yo sería incapaz de hablar de cosas que desconozco. Y jamás me atrevería a hablar mal de Perú porque es un país que me ha dado todo, en todos los aspectos", sentenció.

No cabe duda que, Ricardo Gareca dejó una gran huella en los peruanos y ahora que dirige a Chile, no dudó en brindar su respaldo a Jorge Fossati, quien tomó el mando de la Selección Peruana y buscará triunfos en la Copa América y la clasificación al Mundial 2026.