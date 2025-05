'Pipo' Gorosito arremete contra Bruno Pérez por polémico arbitraje: "Me da vergüenza"

03/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Al día siguiente de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano en Matute, Néstor Gorosito y Carlos Zambrano, quienes recibieron tarjetas rojas del árbitro Bruno Pérez, salieron a declarar ante los medios de comunicación y aseguraron que el árbitro Bruno Pérez jugó un papel importante en la caída del equipo.

¿Qué dijo Gorosito sobre derrota de Alianza?

Luego de la derrota de Alianza Lima frente a Cienciano, Néstor Gorosito, técnico del club blanquiazul, tuvo duras críticas hacia el arbitraje y denunció que los errores se repiten constantemente, lo que, según él, ha perjudicado a su equipo a lo largo del torneo.

"Lo del árbitro trastoca todo. Esto viene desde el inicio del torneo. Nosotros como cuerpo técnico trabajamos, preparamos el partido, pero hasta ahí llegamos. Lo demás ya escapa a nuestras manos", señaló 'Pipo' Gorosito, muy enojado.

El DT de Alianza Lima también se refirió a jugadas controversiales, como el penal para Cienciano y la expulsión de Paolo Guerrero, argumentando que su equipo recibió un trato desigual frente a otros clubes: "En cada córner agarraban a Guerrero. Y les dan un penal a ellos por una jugada que ni se ve. La roja a Paolo fue injusta".

Además, dio a entender que podría haber influencias externas manipulando los fallos arbitrales: "Vemos que los equipos que pelean arriba empiezan a ser perjudicados. Alguien digita esto. No es casualidad".

Pipo Gorosito también lanzó críticas contra algunos medios que, según él, han apoyado fallos arbitrales claramente polémicos. "Hay medios que son descarados. Lo que está mal, está mal, sin importar el equipo", expresó.

Al ser consultado por qué se fue antes del penal ejecutado por Christian Cueva, el técnico expresó: "Yo me voy porque me da vergüenza lo que estaba pasando y me voy en la cancha. Por ahí cruzo la cancha y me tiene que botar. Ves que todo tu trabajo y todas las ilusiones que estamos creando se hacen más difícil de sobrellevar".

¿Qué dijo Zambrano sobre derrota de Alianza?

Carlos Zambrano, habló con firmeza tras el encuentro y expresó su enfado con Bruno Pérez y la actuación del VAR. El 'Kaiser' fue tajante al señalar que no quiere volver a ver al mencionado árbitro en sus partidos.

"Bruno Pérez me dijo que no era penal, pero luego lo llaman del VAR y cambió de parecer (...) No sé quién estuvo en el VAR, pero para mí el VAR es una payasada porque perjudica mucho al fútbol", expresó el defensa blanquiazul.

No cabe duda de que tanto Carlos Zambrano como Néstor Gorosito están muy enojados por las decisiones tanto del árbitro Bruno Pérez como del VAR en el último partido de Alianza Lima contra Cienciano.