Carlos Zambrano asegura que el árbitro Bruno Pérez reconoció que no fue penal: "El VAR es una payasada"

03/05/2025

Carlos Zambrano fue expulsado en los minutos finales del partido entre Alianza Lima y Cienciano por un codazo sobre un jugador rival, lo que llevó al árbitro a sancionar un penal a favor del 'Papá', acción que resultó en el gol de Christian Cueva. Tras el partido, el 'Kaiser' aseguró que el árbitro Bruno Pérez admitió que no fue penal y mostró su descontento con el VAR.

¿El árbitro Pérez aceptó que no fue penal?

La noche del 2 de mayo en Matute tuvo a Carlos Zambrano como protagonista, ya que el árbitro Bruno Pérez, después de revisar el VAR, decidió sancionar un penal contra Alianza Lima tras un golpe del 'Kaiser' a Jimmy Valoyes dentro del área.

Durante una entrevista reciente, el 'Kaiser' reveló que habló con Bruno Pérez, quien le aseguró que no pensaba que el penal a favor de Cienciano fuera la decisión.

"Bruno me dijo: 'Para mí no es penal, tranquilo'. Y de ahí lo llama el VAR y cobra el penal. Mi intención no está en meterle un codazo, no sé ni con qué lo golpeo", contó el capitán de Alianza Lima.

Además, Carlos Zambrano criticó duramente la actuación del VAR en esa jugada: "No sé quiénes estuvieron en el VAR, es una payasada, para mí, todos tienen su punto de vista y para mí perjudica mucho al fútbol".

Zambrano: "Pérez me dijo que no fue penal. Mi intención no era ir y meterle un codazo, no sé ni con qué lo golpeo. La decisión ya estaba tomada desde el VAR que para mí es una payasada, perjudica mucho al fútbol" @dt_elcomercio pic.twitter.com/cLXGJXWFOh — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) May 3, 2025

La postura de Carvallo sobre el penal de Zambrano

Al concluir el partido, los panelistas de L1 Radio comenzaron a analizar las polémicas decisiones del árbitro Bruno Pérez en el Estadio Alejandro Villanueva.

José Carvallo, comentarista de L1 Max y exjugador de Universitario de Deportes, fue otro de los que cuestionó la decisión del árbitro Bruno Pérez. Aseguró que no fue una falta para Cienciano: "A mí personalmente no me parece penal, ni tampoco falta".

"No siento que Zambrano haya... No es intención, sino que no haya levantado el brazo de una forma alevosa como sí lo levantó en el clásico Paolo. Para mí ahí sí fue exagerado en levantar el brazo. Este gesto que hace Carlos es totalmente natural. Valoyes sí se le pega y lo golpea, pero no me parece sancionable", añadió José Carvallo.

