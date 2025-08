Gonzalo Bueno no deja de ganar: Tenista peruano avanzó a octavos en el Challenger de Cordenons

05/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se extiende el buen momento que atraviesa Gonzalo Bueno, luego de su título en República Checa, ganó su partido de primera ronda en el Challenger de Cordenons, en Italia. El tenista peruano se impuso por 7-6, 4-6 y 7-5 al neerlandés Ryan Nijboer para instalarse en los octavos de final.

Victoria trabajada para Bueno

La jornada no fue sencilla para el 220 del ranking ATP. Tras coronarse el último domingo, no tuvo muchas horas para descansar. Sim embargo, esto no fue un obstáculo para mostrar sus fortalezas, aunque el europeo con tenacidad forzó un tie break que se llevó el representante nacional por 7-4. Cabe precisar que su rival cambió a última hora por una baja de emergencia.

En la segunda manga, el neerlandés, 430° del escalafón mundial y que llegó a la ronda de 32 desde la qualy luego de superar dos rondas previas, consiguió el único break de este periodo. Ante eso, Gonzalo Bueno no pudo hacer nada y sucumbió, también por un margen estrecho en 53 minutos. Todo se definió en el tercer set.

🎾📊 PARTIDOS MÁS LARGOS DE 🇵🇪 GONZALO BUENO EN 2025

[Al 05/08]



1️⃣ 03:08 ✅🇳🇱 Nijboer (CH Cordenons) 🆕

2️⃣ 03:02 ✅🇭🇷 Gojo (CH Vicenza - Q)

3️⃣ 02:57 ✅🇩🇪 Sánchez Martínez (CH Braunschweig - Q)

4⃣ 02:47 ✅🇦🇷 Ratti (M25 Punta del Este)

4⃣ 02:47 ❌🇦🇹 Schwaerzler (CH Vicenza) https://t.co/oxO2ZcOmaR — Bryan Ochante (@BryanOchante) August 5, 2025

Con más de dos horas en cancha, el tenista peruano estuvo más sólido con su servicio y evitó quiebres de Nijboer. Con el 5-5 iguales, parecía que todo se definiría en otro tie break, sin embargo, el trujillano consiguió la ruptura que significó su victoria en 3 horas y 15 minutos. Su rival en octavos será el británico Jay Clarke, séptimo preclasificado.

Gonzalo Bueno va en ascenso

Este resultado confirma que el jugador de 21 años viene consolidando su juego en el circuito profesional. Tras varios Challenger disputados, dos finales y un título, el último domingo en el Abierto de Liberec, su tenis le permite creer en seguir los pasos de Ignacio Buse y dar el salto a torneo de mayor envergadura.

Su objetivo para el resto del 2025 es meterse entre los mejores 200 del planeta. Al disputar un torneo que otorga 75 puntos, le permitiría escalar varias posiciones en el ranking y meterse dentro de este grupo. La última plaza mencionada, la tiene el japonés Rei Sakamoto con 274 puntos, frente a los 251 del jugador nacional.

De esta manera, Gonzalo Bueno continuará en acción, luego de superar la ronda de 32 del Challeneger de Cordenons. Su próximo rival, ubicado en el puesto 199 de la clasificación, significará un desafío interesante para el trujillano que busca consolidarse dentro del circuito profesional.