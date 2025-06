Alianza Lima: CONAR publicó audios del VAR tras polémico gol anulado a Comerciantes Unidos

La última victoria de Alianza Lima en el Torneo Apertura ante Comerciantes Unidos dejó una gran polémica que sigue siendo tema principal en todos los portales deportivos. Luego del 1-0 marcado por Hernán Barcos, Matías Sen anotaba lo que iba a ser el empate para el cuadro local, pero luego la acción fua anulada por una mano de Bruno Portugal en el inicio de la jugada.

Como anunció la Federación Peruana de Fútbol desde inicios de este 2025, a partir de esta temporada la CONAR subirá los audios del VAR de las jugadas que generen cierta duda en cada uno de los encuentros del campeonato nacional.

Esto volvió a darse ya que la Comisión Nacional de Árbitros publicó, a través de sus redes sociales, el momento exacto donde se decide anular el tanto de Comerciantes Unidos. En primer lugar, el clip demuestra como todos los integrantes del videoarbitraje revisan la acción y determinan que la mano de Bruno Portugal existió, pero que fue totalmente casual y sin intención.

Sin embargo, fue el propio Michael Espinoza quien decide ir a revisar la jugada al monitor del VAR luego de haber sido retado por un integrante de Alianza Lima. Ahí, sus compañeros le indican la decisión que habían tomado, pero este continúa revisando la presunta infracción.

Luego de varios segundos, el juez central informa que su decisión será anular el tanto del cuadro local al considerar que la mano si fue casual, pero que gracias a ella el jugador logra quedarse con la pelota y proseguir con la acción que finalmente terminó en gol.

A propósito del tema, Exitosa Deportes conversó con Winston Reátegui, expresidente de la CONAR, para conocer sus sensaciones sobre esta nueva controversia en el fútbol peruano. Aquí, el exjuez de línea dejó en claro que el tanto no debió ser anulado ya que el futbolista infractor nunca tuvo la intención de jugar el balón con la mano.

"Yo considero que no es una mano deliberada. El poco gesto técnico del jugador hace que el balón se eleve y el futbolista de Comerciantes Unidos tiene los brazos extendidos en una posición natural. Él es invitado al VAR no por inmediatez, sino por la mando deliberada cosa que no comparto", indicó.