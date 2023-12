Presidente de Liga de Quito arremete contra Guerrero por "condicionar" su renovación: "No corresponde"

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, arremetió contra Paolo Guerrero por "condicionar" su renovación con el reciente campeón de la Copa Sudamericana.

En entrevista con 'K-CH Radio', el mandamás del club 'albo' indicó que no comparte la postura del delantero de la Selección Peruana y criticó que el 'Depredador' busque "supeditar" la ampliación de su contrato.

"Es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo. Es una institución y eso de poner condicionamiento, en lo personal, creo que no corresponde porque en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer la divisa, defender los colores, trabajar fuerte y con ganas", expresó.

Como se recuerda, el directivo de LDU, Esteban Paz, aseguró que durante una conversación, el nueve de la 'Blanquirroja' le puso un requisito para seguir siendo parte de los 'albos': que continué Luis Zubeldía.

El director técnico culminará su contrato en los próximos días, y su futuro aún es incierto. Además, fue él mismo quien apostó por Guerrero para que se sume a mitad de temporada tras su salida de Racing. Hasta el momento, el goleador histórico de la Selección Peruana anotó 8 goles en 18 partidos.

Paolo Guerrero ha causado preocupación entre los hinchas de LDU Quito. Y es que el 'Depredador' fue consultado por su futuro y la posibilidad de estar un año más en el equipo 'albo'. Sin embargo, advirtió que ello no depende de él.

"Yo sí, lo he dicho. Me encantaría quedarme. Ya no depende de mí. Liga me mandó una propuesta, yo le mandé una contrapropuesta, pero ya la última palabra la tienen los directivos. Yo sí, soy muy feliz aquí. Si al final no me quedo, doy gracias a la hinchada por el cariño y el aprecio", declaró.