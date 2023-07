Presidente del PSG sobre Mbappé: "No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo"

El presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, se pronunció por primera vez sobre el futuro de Kylian Mbappé y aseguró que el equipo no dejará ir al jugador gratis.

"Si Kylian quiere quedarse necesita firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que el mejor jugador del mundo actualmente se vaya gratis. Él no tiene pensado salir libre", declaró.

Asimismo, Al Khelaifi indicó que el club parisino desea que el delantero continúe en la Ligue 1, no obstante, deberá firmar un nuevo contrato.

"Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa", añadió.

En esa misma línea, el mandamás del PSG señaló que le sorprendió escuchar al delantero de la selección francesa que no continuaría por una temporada más en el equipo.

"Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta. Me quedé completamente sorprendido cuando me enteré de que Mbappé quiere irse gratis en 2024. Es un gran chico, un caballero, así que irse gratis, debilitando al club más grande de su país, ese no es él. Me sorprendió y me decepcionó", agregó.