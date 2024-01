¡Primera victoria en el extranjero! El Pumas UNAM de Piero Quispe venció a FC Juárez en la Liga MX

El Pumas UNAM de Piero Quispe sumó una nueva victoria en La Liga MX, derrotando a FC Juárez la tarde del presente domingo. El volante nacional estuvo en la banca de suplentes en su primera victoria en el extranjero.

El único gol del encuentro fue anotado por Eduardo 'Toto' Salvio al minuto 69, el marcador no se movería más a pesar de los intentos del equipo del peruano, que llegó a anotar mediante César Huerta el segundo tanto, anulado segundos después por el VAR.

A pesar de ser enfocado constantemente por las cámaras de televisión en un claro gesto de que la hinchada lo pedía, Quispe no tuvo minutos y tendrá que esperar al próximo encuentro para probar el fútbol mexicano.

Se esperaba que Quispe ingresara al campo en este partido, pues los fanáticos del cuadro 'azul' lo pedían en redes sociales. Sin embargo, parecía que los pedidos serían escuchados cuando el club publicó una foto de la camiseta de Piero.

La imágen contaba con la canción 'Touch the Sky' de Kanye West, que habla de cumplir sueños por los que trabajaste. Ello llevó a que muchos hinchas de Pumas pensasen que el debut de Quispe estaba cerca, aunque esto no terminó de ocurrir.

Historia publicada por Pumas.

El pasado 11 de enero, Quispe fue presentado en conferencia de prensa como futbolista de Pumas, y manifestó su emoción por debutar en el cuadro mexicano.

"Estoy ilusionado, ilusionado de poder jugar en el estadio, de conocer a la hinchada. Ya quiero que sea domingo para poder demostrar. No solo yo, Rogelio y 'Memo' también. Creo que estamos muy ilusionados de poder compartir con la gente y con el grupo", declaró.

Aprovechó para mencionar que se encuentra en un proceso de adaptación a la altura, indicando que no había entrenado más allá de sus rutinas en la 'U'.

"Primero, estoy con mucho trabajo. Desde el primer día que entrené con el grupo me trataron bien. Estoy poco a poco apoyándome a la altura. En Perú, donde yo jugaba también había pero yo no entrenaba. Creo que con el pasar de los días me voy acomodando", agregó.