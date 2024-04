¡Problemas en Cristal! Gonzalo Aguirre acusa a Ederson Moreria de mentir sobre su situación

No todo es color de rosa en el Rímac. Luego de que Sporting Cristal recupere la punta del Torneo Apertura, Gonzalo Aguirre ha salido a hacer sorprendentes declaraciones sobre la interna del equipo. Y es que ha acusado al entrenador de SC, Ederson Moreira, de haber mentido sobre su situación. ¿De quién se trata?

El ahora exjugador 'cervecero' es un joven mediocampista que había llegado al equipo 'bajopontino' como un gran prospecto para el futuro, pero que esta temporada no ha gozado de minutos.

Sobre dicho escenario, el futbolista de Sporting Cristal aseguró que es mentira que haya comunicado que no quería jugar porque tenía otras propuestas y afirmó que los dichos de Ederson Moreira dañan su imagen como profesional.

"No sé si lo dijo de manera personal o en representación del club. Espero que no sea así. Pero la verdad que me veo en la obligación de salir a hablar porque, aparte de que está mintiendo, se está dañando mi imagen como profesional", declaró para ATV.

Del mismo modo, Gonzalo Aguirre detalló que sí hubo una conversación con el entrenador de SC, pero dejó en claro que, en dicho diálogo, había asegurado que tenía deseo de jugar con la camiseta 'celeste', por lo que después se sorprendió con las palabras del DT brasileño.

"Yo en ningún momento me acerqué. Es más, él se me acercó y me dio las razones por las cuales no me iba a tener en cuenta. Lo que sí fui a preguntarle cómo es que me veía. (...) Lo que sí dije es que quería jugar como cualquier otro. Después escuché que yo no quería jugar, que me quería ir. Eso es mentira", agregó.