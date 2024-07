Pumas declara intransferible a Piero Quispe: club mexicano no dejaría al peruano pese a interés del fútbol argentino

Piero Quispe es uno de los talentos futbolísticos más prometedores del fútbol peruano por lo que luego de su gran 2023 con Universitario, fue fichado por los Pumas de México. Y a solo seis meses de llegar al fútbol azteca, un club del fútbol argentino ha mostrado interés por contar con sus servicios.

Pese a la gran expectativa que se generó, el jugador nacional no logró alcanzar la regularidad deseada, aunque si tuvo buenas actuaciones en ciertos partidos.

El pasado 15 de julio, el periodista Nahuel Ferreira secundó a su colega Javier Flores quien señaló que Talleres de Córdoba se había interesado por Piero Quispe. Esta información también reveló que la 'T' ya había lanzado una oferta el año pasado, pero esto finalmente no se llegó a concretar.

Como era de esperarse, la información llegó rápidamente hasta tierras mexicanas por lo que una respuesta no tardó en demorarse. Según el periodista Gustavo Peralta, no hay manera alguna de que Pumas deje ir a Piero Quispe a Talleres o a cualquier otro club.

El hombre de prensa también dejó en claro que para los felinos, el peruano es un jugador intransferible por el alto costo que pagaron a Universitario para hacerse con su carta pase.

La Copa América no fue un buen torneo para la Selección Peruana y para Piero Quispe, quien fue uno de los más criticados por la hinchada. Por ello, el volante nacional se defendió de estos comentarios a la llegada del equipo de todos al Jorge Chávez y aseguró que él sabe lo que vale y lo que puede llegar a jugar.

"No sé si ustedes o como lo dicen, si he tenido partidos malos, pero seguiré trabajando (...) No me afecta, estoy preparado. Capaz en las eliminatorias me va mejor y no voy a seguir siendo el peor o mejor. Yo soy lo que soy, sé lo que valgo y sé lo que juego", expresó.