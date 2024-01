¡Que fuerte! Jean Ferrari disparó contra la prensa y explicó los incidentes ocurridos alrededor del Monumental

Luego de los incidentes ocurridos alrededor del estadio Monumental luego de la Noche Crema, el administrador temporal de Universitario, Jean Ferrari, se pronunció en redes sociales. Fiel a su estilo, el directivo merengue disparó contra la prensa y los medios.

Mediante un pronunciamiento en X, antes Twitter, Ferrari informó que se encontraba en las nuevas oficinas del club dentro de su estadio, y que la institución se encontraba dispuesta a ayudar en la seguridad alrededor del recinto.

El dirigente declaró para Panamericana Televisión e indicó que el recinto deportivo de Universitario cumple con todas las condiciones necesarias para realizar grandes eventos, y que el club trabaja en conjunto con la Policía Nacional y la municipalidad.

"En este caso el plan de seguridad funciona bien, la policía no solo cubre la zona sino 500 metros de perímetro del lugar del evento. Me sorprende que sea de esta manera que se está enfocando esta situación. Más me parece digitado que realmente un problema, que se tiene que erradicar, pero no en forma de show. Estoy acá y no veo más prensa como la que salió hoy en la mañana, no veo a los vecinos que tenían pancartas, vengo a encarar la situación", señaló.