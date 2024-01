Hinchas decepcionados con Universitario por 'Noche Crema': "No llegamos a la Copa Libertadores"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender, tras un clip compartido en TikTok, donde un grupo de hinchas no dudaron en mostrar su decepción por el rendimiento de los jugadores de Universitario de Deportes durante la 'Noche Crema'.

El sábado 20 de enero fue la fecha más esperada por todos los hinchas del club merengue, ya que conocieron qué jugadores formarían parte del nuevo plantel para su temporada 2024 y tener la posibilidad de lograr una nueva victoria de la Liga 1 y llegar a la Copa Libertadores.

Seguido a ello, se realizó un partido amistoso ante Coquimbo Unido, y recién a los 70' del segundo tiempo del evento, Edison Flores logró recibir el pase de Andy Polo y con un cabezazo anotó el primer gol para su equipo.

Sin embargo, las ilusiones y esperanzas de todos desaparecieron al ver que el futbolista crema, José Bolívar, en su afán de interceptar la pelota, la introduce en su propio arco, dándole el empate al equipo contrario (Coquimbo Unido).

El partido terminó con el empate 1-1 y un grupo de hinchas fueron interceptados por la prensa en los exteriores del Estadio Monumental para conocer qué opinaban sobre el partido, dejando claro que no estaban nada contentos con los jugadores.

"La 'U' está jugando a nada. No tenemos medio, la gente no está corriendo lo que estaba corriendo ante, hemos tenido que saltar línea porque Ureña ha tenido que estar saltando, porque no están cumpliendo", "aburrido", "todavía no me convencen, pa' la Libertadores no vas a competir con ese equipo", "nos falta Quispe", "faltó encontrarse el equipo", fueron algunas de las principales reacciones.