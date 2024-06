¡Qué fuerte! Paolo Guerrero se enoja EN VIVO con periodista tras derrota de Perú ante Canadá

26/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú no pudo contra la Selección Canadiense terminó cayendo 1-0 en el estadio Sporting Park de ciudad de Kansas, Estados Unidos. Es así que, al finalizar dicho encuentro, un periodista abordó a Paolo Guerrero, quien, lejos de responder tranquilamente, se enojó en vivo y causó polémica.

¿Qué le dijo Guerrero al periodista?

'El Depredador' no pudo ocultar su molestia cuando el periodista de 'Latina', Fernando Egúsquiza, le cuestionó acerca de la terrible derrota de la 'Bicolor'.

Y es que al parecer, Guerrero habría recordado alguna incomodidad relacionada con el hombre de prensa, por lo que en primer momento se mostró fastidiado y le recordó que no iba a aceptar entrevistas de su parte.

"No te iba a dar una entrevista a ti ¿Sabes, no?", dijo un Paolo Guerrero bastante serio frente a cámaras. Enseguida, el periodista, lejos de amilanarse, le tiró una respuesta bastante retadora: "Sí, lo sé, pero si quieres no contestas, no hay ningún problema. ¿Puedo preguntar o no? Si me dejas preguntar, pregunto, sino...", mencionó.

Sin embargo, segundos después del impase, el capitán de la Selección Peruana accedió a brindarle su punto de vista, argumentando que siempre fueron superiores ante Canadá y que lamentablemente fueron ellos quienes terminaron pagando caro el contragolpe que les dieron, puesto que los canadienses se llevaron el triunfo con un solo tanto.

"No es que no tomamos confianza con 10 hombres, creo que el equipo fue superior a Canadá, dominamos todo el partido y estando con 10 jugadores lo dominamos. Ellos desde el primer tiempo se caían solos con la pelota, hacían tiempo, no quería jugar. Inclusive, como lo acabo de decir, estando 0-0 y nosotros con 10, ellos no querían jugar, se demoraban. Acabamos pagando caro ese contragolpe en que nos hicieron el gol", señaló.

Hincha peruana critica a Guerrero

No cabe duda que la derrota ante Canadá dejó un sinsabor en los peruanos debido a que dicho resultado aleja a la 'Bicolor' de un posible pase a octavos de final en la Copa América.

Es así que, en medio de la cobertura del final del partido, una aficionada a la Selección Peruana se fue con todo y arremetió contra los cambios que hizo Jorge Fossati durante todo el partido, pero sobre todo por el ingreso de Paolo Guerrero al campo.

"Todo pesado, hasta yo que soy vieja con 70 años corro más, no jod*n. ¿Cómo se le ocurre (a Jorge Fossati) poner a un viejo, yo tengo 70 años y corro más que ese huev*n (...) pura mier**", dijo la hincha peruana a 'ATV'.

En medio de toda esta situación, Paolo Guerrero se mostró bastante fastidiado con un periodista que le cuestionó acerca de la derrota de Perú ante Canadá