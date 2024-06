¿Destrozado? Paolo Guerrero tras la derrota de Perú ante Canadá: "Se luchó hasta el final"

26/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú perdió 1-0 ante Canadá, pero el goleador histórico de la 'Blanquirroja' no dudó en resaltar el esfuerzo de sus compañeros en la cancha para lograr dar una alegría a todos los hinchas.

¿Se esforzaron al máximo?

Tras el término del partido de la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, el 'Depredador' fue interceptado por la prensa y aprovechó en señalar que se encuentra triste por el desfavorable resultado.

A pesar de que ingresó a la segunda mitad del encuentro deportivo, el delantero nacional indicó que vio cómo cada uno de sus compañeros dieron su mayor esfuerzo para defender el arco y tratar de conseguir una victoria que mantengan la esperanza de seguir en la lucha de salir campeones.

"Uno queda triste, pero valoro el esfuerzo del grupo. Los muchachos hicieron un gran partido e independientemente de cualquier cosa, creo que la entrega se luchó hasta el final", dijo el 'Depredador', con el rostro desanimado y preocupado por el nuevo escenario que debe afrontar la 'Bicolor'.

¿Culpa del clima?

Tras analizar el partido, Guerrero no dejó pasar la oportunidad para resaltar el clima que azotó la tarde de ayer en el estadio, lo que incluso provocó que un árbitro juez de línea se descompensara y deba recibir atención médica de urgencia.

"El calor pegó tanto como parecía desde fuera. Dentro del campo se sentía bastante", expresó Guerrero, dejando entrever que el asolador calor jugó en contra de Perú.

"ESTA DERROTA DUELE... MIS COMPAÑEROS HICIERON UN GRAN ESFUERZO"



✍🏼 Paolo Guerrero



📹🎙️ @analuciarf pic.twitter.com/KDKO0s2JgM — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) June 26, 2024

"Perú fue superior a Canadá"

Durante la entrevista, Guerrero tuvo un impase con un periodista deportivo con quien al parecer, previo a ello le habría negado responderle sobre un tema en específico.

"No te iba a dar una entrevista a ti. ¿Sabes, no?", indicó el delantero nacional, a lo que el reportero de Latina dijo: "Sí, lo sé, pero si quieres no contestas, no hay ningún problema. ¿Puedo preguntar o no? Si me dejas preguntar, pregunto, sino (...) Yo te pregunto por qué el equipo pierde hoy (ayer)".

Seguido a ello y un poco más calmado, Paolo aceptó contestarle indicando que el equipo peruano fue superior al canadiense, pero que desafortunadamente un descuido fue el fatal error que nos llevó a la derrota.

"No es que no tomamos confianza con 10 hombres, creo que el equipo fue superior a Canadá, dominamos todo el partido y estando con 10 jugadores lo dominamos. Ellos desde el primer tiempo se caían solos con la pelota. (...) Acabamos pagando caro ese contragolpe en que nos hicieron el gol", concluyó.

De esta manera, Paolo Guerrero respondió a la prensa y resaltó el esfuerzo de los jugadores de la Selección en el partido ante Canadá, que desafortunadamente terminó con la derrota 1-0, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América.