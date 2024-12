¿Rafael Romo jugará en Alianza Lima? La tajante respuesta del presidente de la Católica

El presidente de la Universidad Católica de Ecuador, Pablo Ortiz, se pronunció sobre el interés de Alianza Lima por contar con el arquero de la Selección de Venezuela, Rafael Romo.

En entrevista con TV Perú, el mandamás del club ecuatoriano aseguró que, hasta el momento, no ha recibido una oferta formal por el guardameta venezolano y que solo son rumores de la prensa.

"Es un simple rumor inventado no sé por quién. Hasta el momento todos los jugadores de la Católica que suelen decir que están vendidos al Perú, a Panamá o donde fuere, no hay absolutamente nada. Mientras yo no tenga algo por escrito, una cuestión formal y aceptada, el resto son rumores. Como presidente y representante legal del club no he recibido nada. Yo solo puedo hablar por mí, no puedo hablar por el futbolista ni por otras personas", declaró.