Universitario oficializó renovación de Edison Flores con emotivo video: "Quiero seguir haciendo historia"

Las buenas noticias para Universitario parecen no terminar. Esta vez, las redes sociales del elenco merengue hicieron oficial la renovación de Edison Flores por una temporada más mediante un emotivo video protagonizado por el propio futbolista.

En este material audiovisual, el popular 'Orejas' agradece a todos los involucrados en el regreso al club de sus amores a mediados del 2023 y revela que ya cumplió varios sueños como el de ser campeón en el centenario de los merengues. Pese a ello, el atacante asegura que quiere seguir haciendo historia al lado de sus compañeros e hinchada.

Como se recuerda, Universitario tuvo que negociar durante varios días con Atlas de México para adquirir el pase de Edison Flores. Como se recuerda, el club mexicano aún mantenía contrato con el jugador de la Selección Peruana, aunque tenía pocas chances de jugar por el cupo de extranjeros.

Luego de ello, Jean Ferrari inició las negociaciones y llegó a buen puerto para la permanencia del atacante. Por ello, el 'Orejas' aseguró estar feliz con su permanencia y prometió lo mejor de sí para seguir sumando títulos.

