Raúl Ruidíaz: Equipo de la Liga 1 en conversaciones para FICHAR a delantero peruano

Finalmente la espera de Raúl Ruidíaz llegaría a su fin y podría contar con un nuevo club en los próximos días. El delantero está en conversaciones avanzadas para sumarse a un club de provincia que se encuentra muy interesado en contar con sus servicios para afrontar la Liga 1.

El regreso de la 'Pulga' a la Liga 1

Pese a que el sueño del delantero peruano era formar parte de Universitario y ser miembro del equipo que pelea por el tricampeonato, Ruidíaz no está en los planes del vigente bicampeón nacional. No obstante, ofertas no le faltan a a un jugador de su categoría.

En el programa 'Hablemos de MAX', el periodista Gustavo Peralta contó detalles sobre el que podría ser el nuevo equipo de la 'Pulga'. Allí compartió sobre las ofertas que el jugador ha tenido y qué equipo peruano tendría conversaciones serias para incluirlo en su plantel.

Del extranjero, mencionó que el atacante contó con ofertas de Turquía, México y Arabia; pero que no fueron tomadas en cuenta por el peruano ya que no busca priorizar lo económico. Por ello las ofertas concretas son del Toronto FC y Real Salt Lake de la MLS; además del Ayacucho FC.

"El tema de contratarlo es por el hermano y por cumplirle el sueño a su mamá de verlos jugar juntos. Las conversaciones con su representante se están dando. porque jugaría con su hermano, se queda en el Perú y le cumple el sueño a su mamá. El viernes como máximo está definido todo", precisó el comunicador.

Como complemento, el hermano menor del 9 forma parte del equipo ayacuchano. Yamir Ruidíaz fue fichado en esta temporada por el equipo proveniente de Universitario en busca de minutos y oportunidades para su carrera. Su presencia podría convencer a su hermano mayor para formar parte del equipo.

En #HablemosDeMAX, @Gustavo_p4 dio detalles sobre el posible nuevo equipo de Raúl Ruidíaz



"Lo de Ayacucho FC por un contrato de seis meses, el hermano de Ruidíaz juega en ese club"



📡 Míralos HDM todos los martes y jueves de 1 a 2 p.m. pic.twitter.com/yuI4UAh5xu — L1 MAX (@L1MAX_) March 13, 2025

El presente de Ayacucho FC en la Liga 1

Ayacucho FC volvió a la primera división luego de un reclamo que le permitió recuperar la categoría. El equipo ha disputado 5 encuentros en lo que vamos del 2025 y cuenta 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Esto lo coloca en la casilla número 13 del torneo Apertura con 4 puntos sumados.

De esta manera, Ayacucho FC estaría muy interesado en contratar a Raúl Ruidíaz y según Gustavo Peralta las conversaciones estarían avanzadas. El delantero regresaría al fútbol peruano luego de 9 años para ser parte del equipo de los 'zorros'.