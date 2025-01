¿Raúl Ruidíaz piensa en regresar a la Selección Peruana? Esto respondió el delantero

22/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El exdelantero de Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz, respondió sobre si piensa en volver a jugar por la Selección Peruana y analizó la situación de la 'Bicolor' en las Eliminatorias.

¿Raúl Ruidíaz se despide de la Selección Peruana?

En entrevista en Movistar Deportes, la 'Pulga' recordó su paso por la 'Blanquirroja' y manifestó que disfrutó haber jugado con jugadores de gran nivel. Sin embargo, aseguró que ya es momento de un cambio generacional, por lo que reveló que ha cerrado su ciclo con la Selección Peruana.

"Disfruté cada momento, la pasé genial, jugué con jugadores top y fui parte de un momento hermoso para el país (...) Sí, creo que sí. Ya está. Es un cambio de generación, viene chicos con mucha ilusión. No me veo en la selección más adelante", declaró.

Asimismo, Raúl Ruidíaz destacó el nivel de los atacantes actuales de la 'Bicolor': Gianluca Lapadula y Alex Valera.

"Hay de todo un poco. Lapadula, de mi edad. Está Valera, que me encanta (...) Yo nunca le he hecho caso a las críticas. No veo televisión y veo poco fútbol", agregó.

🎙️ Raúl Ruidíaz: "Disfruté cada momento, la pasé genial, jugué con jugadores top y fui parte de un momento hermoso para el país. La Selección es una página cerrada en mi vida".#RUIDIAZenAlÁngulo 🥅⚽ pic.twitter.com/CwpG6myXne — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) January 22, 2025

¿Universitario ha contactado a Raúl Ruidíaz?

Por otro lado, el atacante nacional reiteró su deseo por jugar en Universitario de Deportes esta temporada, no obstante, indicó que, cada vez que ha sido contratado por un club, es porque lo quería el entrenador, el administrador y los jugadores. Además, no descartó permanecer en la Major League Soccer (MLS).

"Yo te voy a decir en la 'U', porque es algo que extraño, pero las veces que he sido contrato por un club, es porque el entrenador me quiso, el administrador, hasta los jugadores, uno tiene que sentirse querido, no hay nada más bonito que recibir una propuesta y decir 'aquí me quieren'", expresó.

En esa misma línea, la 'Pulga' negó que la 'U' lo haya contactado en los últimos días y apuntó que desde el 15 de diciembre no tiene contacto con el equipo de sus amores.

"Ya no, no hablo con ellos desde diciembre 15, tampoco con mi representante, lo veo cerrado, es un capítulo cerrado, no espero nada, es la verdad, como repito quiero estar en un lugar donde me quieran", añadió.

De esta manera, Raúl Ruidíaz señaló que su etapa en la Selección Peruana se encuentra cerrada y afirmó que es momento de que la 'Bicolor' tenga un cambio generacional, el cual permita que los jugadores jóvenes tengan su momento en la 'Blanquirroja'.