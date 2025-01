Hinchas de Alianza Lima exigen renuncia de Gorosito tras derrota frente a club de segunda de Argentina

22/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró su gira por Argentina con una derrota por 2-1 ante Deportivo Morón, un equipo de la segunda división de ese país. Este resultado dejó una mala impresión en los hinchas, quienes expresaron su malestar en las redes sociales y pidieron la renuncia del técnico Néstor Gorosito debido al rendimiento colectivo del equipo en este amistoso.

Alianza Lima pierden ante Deportivo Morón

El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Morón comenzó con un golazo de cabeza de Yair González, quien abrió el marcador para el equipo argentino. Más tarde, González volvió a marcar, esta vez definiendo con precisión tras un error defensivo de Renzo Garcés, lo que extendió la ventaja para los locales.

Sin embargo, cerca del final de la primera mitad, Pablo Lavandeira descontó para Alianza Lima tras un buen desborde de Eryc Castillo, pero el equipo no logró remontar y cayó por 2-1.

La ausencia de Paolo Guerrero

Uno de los aspectos que llamó la atención en el partido fue la ausencia de Paolo Guerrero, quien no participó en el amistoso debido a un permiso solicitado por motivos personales.

A través de las redes sociales, Alianza Lima explicó que el delantero había solicitado este permiso con antelación y se reintegraría con normalidad a los entrenamientos en la capital del Perú.

"Nuestro jugador Paolo Guerrero no será partícipe del amistoso de noche porque solicitó permiso por temas personales y fue acordado con el Club hace unos días. Se reintegrará con normalidad a los entrenamientos en Lima", indicaron.

Hinchas exigen la renuncia de Gorosito

El mal desempeño de Alianza Lima en este último amistoso frente a Deportivo Morón generó una ola de críticas en las redes sociales, especialmente hacia Néstor Gorosito, el nuevo técnico del equipo. Los hinchas no dudaron en señalarlo como el principal responsable del resultado y la falta de un juego sólido.

Comentarios como "Gorosito no me gusta nada", "Lo sigo diciendo, Gorosito no tiene futuro", y "Con Gorosito no se puede pedir mucho" se hicieron recurrentes en X (antes Twitter), plataforma donde los aficionados mostraron su frustración.

Otros usuarios expresaron preocupación por el estilo de juego del equipo, mencionando que no se veía una idea clara ni trabajo en campo, lo que aumentó las dudas sobre la idoneidad de Néstor Gorosito como director técnico.

