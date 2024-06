¿Restrepo no lo quiere? Gabriel Costa pone fin al misterio y revela por qué se irá de Alianza Lima

🗣️ "Mi contrato vence en diciembre pero el cuerpo técnico no me va tener en cuenta. Estoy viendo ofertas, pero nada concreto. Quiero salir para sumar minutos"



🎙️Gabriel Costa en 𝗛𝗢𝗥𝗔 𝟮𝟱 por @Oriental770



