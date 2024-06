Paco Bazán DA CON PALO a Renato Tapia: "Puso su sus piernas y su carrera por encima del país"

Renato Tapia sumó un nuevo crítico en su haber luego que Jorge Fossati lo dejará fuera de la Selección Peruana a poco del arranque de la Copa América. Esta vez, Paco Bazán apuntó todas sus balas contra el aún volante del Celta de Vigo.

Como es de conocimiento público, el mediocampista se negó a viajar con la delegación del combinado patrio luego de manifestar que la Federación Peruana de Fútbol no le consiguió el seguro que exigía en caso que sufra una lesión en el certamen continental.

Francisco 'Paco' Bazán se tomó varios minutos de su programa en YouTube para manifestar su enojo contra Renato Tapia por su no presencia en la Copa América. El ahora conductor de televisión aseguró que el volante no priorizó la chance de defender a la Selección Peruana y por el contrario antepuso sus intereses personales.

Incluso, el youtuber se refirió a la opción política que el denominado 'capitán del futuro' tomó en las últimas elecciones presidenciales donde varios integrantes de la Bicolor hicieron publico su apoyo a Keiko Fujimori.

"Puso sus piernas, su preocupación y su carrera por encima de todo un país, de toda una selección. No nos vendan humo más, no besen la camiseta, no hagan show del 'Te amo Perú o 'Contigo Perú'", indicó en el mencionado espacio que comparte con Erick Delgado.