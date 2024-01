Ricardo Gareca recibe elogios de Arturo Vidal y Ben Brereton: "Ha tenido una gran carrera y le fue bien en Perú"

Ben Brereton y Arturo Vidal, que son figuras de la Selección de Chile, han hablado acerca de su nuevo entrenador en "La Roja", Ricardo Gareca, dejando solamente elogios para el antiguo director técnico de Vélez.

Ambos jugadores, que han fichado con sus nuevos equipos en este mercado de transferencias, dieron sus opiniones sobre la elección de Gareca.

El actual jugador del Sheffield United F. C. declaró para TNT Sports que es conocedor del recorrido de Ricardo por la Selección de Perú.

"Sí, obviamente lo vi en las redes sociales. Obviamente no sé mucho sobre él, no lo conozco. Si sabía sobre el éxito que tuvo, ha tenido una gran carrera y también le fue bien en Perú", confesó el atacante.

Además, se mostró optimista por lo importante que era conseguir director técnico en este momento y tiene un buen presentimiento sobre lo que sucederá con "La Roja".

Arturo Vidal se destacó como uno de los primeros futbolistas chilenos en reconocer abiertamente el impacto positivo del trabajo de Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana.

En sus declaraciones, Vidal solo elogió el éxito de Gareca en llevar a Perú a un Mundial después de una espera de 36 años, sin embargo, mencionó que no lo conoce y no sabe su método de trabajo.

"Me pareció bien su llegada, no lo conozco mucho, sé que ha trabajado muy bien con Perú, pero más allá de eso, nunca he hablado con él, no sé como trabaja", indicó.