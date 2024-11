¿Rodrigo Ureña se irá de Universitario de Deportes? Esto reveló el jugador 'crema'

El jugador de Universitario de Deportes ('U'), Rodrigo Ureña, se pronunció sobre su futuro en el cuadro 'crema' y reveló que equipos grandes lo están buscando.

En entrevista con ADN Deportes, el volante 'merengue' contó que ha recibido varias veces la carta de reservación para integrarse a la Selección Chilena, no obstante, aún no ha tenido la oportunidad de ser convocado por Ricardo Gareca.

"Llegó la carta de reservación, varias veces ha pasado. Obviamente, se palpita el clásico del Pacífico, tengo siete compañeros que están en la nómina peruana, entonces ellos me hablan, me preguntan y uno da sus referencias. (...) Estoy preparado, tengo mucha experiencia. He jugado ocho libertadores, tengo ocho títulos en mi carrera, la verdad es que vengo compitiendo a nivel internacional y eso te da otro roce", declaró.

Asimismo, Rodrigo Ureña indicó que "equipos grandes" lo han buscado por sus grandes campañas con el equipo de Ate y apuntó que en estos momentos no está considerando regresar al fútbol chileno.

"Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué. Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y, obviamente, si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí", agregó.