Franco Zanelatto podría ser el nuevo refuerzo de Universitario tras su posible salida de Alianza Lima

Universitario de Deportes celebrará la obtención de la estrella 28 en su centenario. Sin embargo, el club ya tiene la mirada en 2025, con el objetivo de lograr el tricampeonato. Para ello, la directiva, encabezada por Fabián Bustos, busca reforzar el plantel, y uno de los nombres que suena con fuerza es el de Franco Zanelatto, futbolista de Alianza Lima cuyo contrato termina esta temporada.

La posibilidad de que Franco Zanelatto llegue a Universitario de Deportes para la temporada 2025 ha comenzado a tomar fuerza. Sin embargo, aún no se han concretado negociaciones.

En una reciente edición del programa 'L1 MAX', el periodista Gustavo Peralta reveló que, hasta el momento, el futbolista de 24 años no ha recibido ninguna oferta formal de Universitario de Deportes.

"A mí me han dicho que no, nada. Es un nombre que no disgusta al comando técnico, pero que haya una negociación, un contacto, no", comentó Gustavo Peralta.