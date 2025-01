Sebastián Rodríguez reveló por qué decidió no seguir en Alianza Lima: "La idea era buscar tranquilidad"

El jugador de Montevideo City Torque, Sebastián Rodríguez, reveló por qué decidió no seguir en Alianza Lima, a pesar de que aún tenía contrato vigente.

En entrevista para 'Carve Deportiva', el uruguayo destacó la grandeza del cuadro 'blanquiazul' a nivel institucional y de hinchada, mostrándose agradecido con el equipo de La Victoria,

"Las conclusiones son muy buenas. Agradecido con lo que me encontré en Alianza Lima, un club muy grande. Uno viéndolo de afuera siempre escuchaba Alianza Lima, también después Universitario, y poco más atrás viene Sporting Cristal (...) Me sorprendió para bien lo grande que es el club, la hinchada que tiene, el complejo que tiene, lo profesional que se manejan, eso en el sentido del club", expresó.

Asimismo, Rodríguez aseguró que tuvo una gran temporada 2024, sin embargo, no logró conseguir el campeonato y recordó el partido que pierden en Matute ante Cusco FC.

"A nivel personal, tuve un buen año por suerte, pero no logramos el objetivo, que al fin y al cabo es lo que importa. La última fecha estábamos igualados en puntos con Universitario, jugamos un partido en simultáneo, y se nos escapó el campeonato ahí. No pudimos ganar y ellos sí", agregó.

En esa misma línea, el 'Bigote' indicó que tenía un año más de contrato en Alianza Lima, pero había decidido con su familia que era momento de regresar a Uruguay.

Además, el futbolista de Montevideo City Torque apuntó que tenía una cláusula que le permitía decidir al final del torneo si quería continuar en La Victoria o no.

"Yo rechacé este año más que tenía en Alianza, que me dejaron porque había puesto una cláusula que me daba la opción de decidir al final del torneo si quería continuar o no, y la usé. Agradezco a algún equipo grande del exterior, de Chile que me abrió la puerta, pero mi cabeza ya estaba en venir (a Uruguay)", añadió.