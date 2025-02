Rodrigo Ureña regresa al Perú y rompe su silencio tras frustrado fichaje a Belgrano: Cuando me fallan, me voy

05/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Rodrigo Ureña arribó al Perú tras frustrase su fichaje a Belgrano. El futbolista chileno decidió romper su silencio y aclarar cómo se dio la situación con el club cordobés que, a través de un comunicado, aseguró que fue él, quien no quiso firmar contrato.

Rodrigo Ureña le responde Belgrano

A su salida del aeropuerto Jorge Chávez, Rodrigo Ureña fue abordado por los medios de comunicación, y no perdió la oportunidad de aclarar varios puntos relacionados a su frustrado pase a Belgrano.

Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, estos últimos días estuvo al pendiente de que el club cordobés pague la cláusula de recisión a Universitario de Deportes; sin embargo, no llegó a obtener una respuesta concreta.

"Ayer (martes) en la mañana descanse porque después del partido llegue un poco cansado. Me levanto y espero respuesta de ellos (Belgrano), nuevamente, pidiéndoles los contratos y preguntándoles si ya habían hecho el pago de la cláusula porque para mí era importante resguardar la integridad de Universitario", dijo en un primer momento.

Palabras Del JUGADOR.

se hechaban la culpa , de uno a otro, lamentable realmente todo.

Fin de esta novela.

pic.twitter.com/VHSWVQDRIo — Piratismo 🏴‍☠️☠️ (@Longuineta) February 5, 2025

El futbolista chileno destacó que notar que el plantel no mostraba señales de haber cumplido con lo pactado, agradeció y enseguida dio aviso de su negativa a jugar por el club: "Soy responsable de mis actos y de mi forma de ser, una persona de palabra y cuando me fallan a la primera, segunda, tercera, finalmente recurro a decir 'muchachos, muchas gracias, me voy. Les agradezco, pero no quiero jugar en Belgrano'".

Rodrigo Ureña desmiente a Belgrano

En otro momento, Ureña afirmó haber consultado a Universitario sobre el pago de la cláusula que ascendía a 600 mil dólares; sin embargo, al notar que este nunca llegó, terminó decidiendo que no jugaría en Belgrano.

"No, yo le pregunte a Universitario si realmente habían pagado la cláusula. Primero que todo, era que había que pagar la cláusula para yo salir del club (...) eran 600 mil dólares (...) que tenía que asumir Belgrano y finalmente nunca llegó. En base a eso, (...) tomé la decisión (...) les dije que no voy a ir, que no voy a jugar en Belgrano", explicó.

"Después de tantas cosas que pasaron, llegó el presidente, el gerente, llegaron alrededor de cinco o seis personas a tratar de convencerme de que por favor me quedara con ellos, que había sido un error (...) nunca asumió nadie la culpa", agregó el futbolista, dejando en claro que ya tenía una posición.

De esta manera, se conoció que Rodrigo Ureña decidió no jugar por Belgrano al darse cuenta que no habían hecho el pago de la cláusula a Universitario, además de notar ciertos fallos en el contrato.