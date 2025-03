Safap revela que importante club de la Liga 1 no paga salarios a sus jugadores: "Esperamos las acciones que correspondan"

05/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A solo cuatro fechas del Torneo Apertura, ya se di a conocer el primer club del fútbol peruano que incumple con el pago de los salarios a su plantel. Así lo informó Safap a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

Incumplimiento de pagos

En el documento, la Agremiación de Futbolistas Profesionales señala que Ayacucho FC no ha cumplido con abonar los sueldos correspondientes a sus futbolistas. El organismo indicó que este inconveniente afecta en demasía la estabilidad de sus agremiados por lo que lamentó el hecho.

A su vez, pidieron que la Gerencia de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol tome acciones correspondientes para que la deuda pueda ser mitigada en la brevedad.

"Ayacucho FC no está cumpliendo con el pago de salarios a su plantel de jugadores. Este incumplimiento afecta la estabilidad económica y profesional de nuestros agremiados. Esperamos que la Gerencia de Licencias tome las acciones que correspondan según el reglamento y que el club Ayacucho FC se ponga al día en sus pagos a la brevedad", precisaron.

Gracias al Poder Judicial

Como se recuerda, Ayacucho FC es uno de los dos clubes de la actual Liga 1 2025 que lograron pegar la vuelta a la primera división gracias a sendos fallos del Poder Judicial. Por ello, la FPF no tuvo otra que aceptar estas resoluciones aunque dejaron en claro que no aceptaban que las instituciones futbolísticas acudan a la justicia ordinaria para determinar hechos deportivos.

En esa misma línea, el ente rector del fútbol peruano anunció que apelarán ante la FIFA esta situación por lo que el equipo 'zorro' y Binacional de Juliaca, podrían perder la categoría en medio del campeonato.

Ayacucho FC acepta reprogramación

Debido a la seguidilla de partidos que viene disputando entre la Copa Libertadores y el torneo local, Alianza Lima solicitó que su encuentro contra Ayacucho FC programado para el sábado 8 a las 8:00 p.m. pueda adelantarse un día y así poder tener más tiempo de descanso para recibir a Deportes Iquique.

Por suerte para los íntimos. la Liga 1 y la FPF aceptaron el pedido por lo que el partido ahora está pactado para el viernes 7 de marzo a la misma hora en el Estadio Alejandro Villanueva.

De esta manera, Safap indicó que Ayacucho FC viene incumpliendo el pago de los salarios de sus jugadores por lo que exigieron que la Comisión de Licencias pueda tomar medidas al respecto.