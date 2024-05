¡Se confesó! Paolo Guerrero manifestó su deseo de regresar a Alianza Lima: "Soy hincha"

27/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El drama y los rumores alrededor del regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima parecen de nunca acabar. El delantero de 40 años se destapó en una entrevista, y reveló ser hincha acérrimo del blanquiazul.

Guerrero señaló que nunca una llegada a Alianza Lima estuvo descartada, y que es seguidor y fanático del equipo, expresando que esto no cambiará a pesar de los años.

"Yo nunca he cerrado las puertas de Alianza Lima. Yo soy hincha, y siempre lo voy a ser a mucha honra. Eso no cambiará. Para mí sería una ilusión regresar después de tantos años", señaló.

No depende de él

Durante su entrevista con su pareja, Ana Paula Consorte, el delantero nacional recordó su paso por las inferiores del cuadro 'íntimo', explicando que volverá únicamente si los directivos lo quieren.

"Llegué a Alianza Lima con siete años y me fuí con 17. Como hincha quiere volver, pero eso no cabe en mí. Si ellos en algún momento me quieren, yo estaré dispuesto a regresar. Ahora estoy bien", comentó.

Lo que más sorprendió a los seguidores del 'Depredador', es que este mencionó que antes de retirarse, podría volver a jugar en Alianza, y que eso no tendría que generar controversia.

"Nunca Alianza estuvo descartado para mí. Pero eso no es polémico, pues aquí en Trujillo me tratan muy bien a pesar de que saben que no soy hincha de UCV", precisó.

Fue rechazado por el club

Como muchos recordarán, a inicios del 2024 la llegada de Paolo Guerrero al fútbol peruano generó polémica, sobre todo por los términos en los que se dio.

En medio de todo sus problemas contractuales con UCV y sus intenciones de romper el vínculo que firmó en un primer momento, el gerente de Fútbol de Alianza Lima, Bruno Marioni, descartó totalmente la llegada del atacante a su equipo.

"Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad", precisó el dirigente en su momento.

Si bien los factores y posturas en un futuro podrían cambiar, una llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima en la actualidad es complicada, así el delantero haya expresado ser hincha y seguidor acérrimo del cuadro blanquiazul.