¡Lo destruyó! 'Chicho' Salas respondió fuertemente y reveló un SECRETO de Christian Cueva

Christian Cueva y Guillermo 'Chicho' Salas han estado en el centro de la polémica en las últimas horas, pues se han visto en medio de una presunta discusión, en donde el exentrenador de Alianza Lima llegó a revelar un impactante secreto del futbolista.

Salas no se guardó nada, y mencionó ante la prensa que Cueva lo llamó para sumarse a UCV, ahora que se encuentra buscando club.

"Me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir a Trujillo, pero ahora me sale con esas cosas. Estoy tranquilo, todo bien", declaró.