¡Se molestó! Jorge Fossati 'parcha' a Eddie Fleischman en plena entrevista: "Yo no soy cag*n"

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Tensión! Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, no ocultó su molestia ante las críticas de Eddie Fleischman por no jugar con Italia y, sin dudarlo, lo encaró en plena entrevista. ¿Qué dijo el estratega uruguayo?

No arruga

Las palabras del director técnico de la 'Bicolor' tuvieron lugar luego de que recordara los señalamientos del periodista deportivo en sus redes sociales ante la decisión de jugar los primeros amistosos ante Nicaragua y República Dominicana.

Y es que Jorge Fossati dejó en claro que "él no arruga" ante nadie. Incluso, resaltó que su trayectoria como entrenador lo respalda independientemente de que haya aceptado o no jugar contra la 'Azurra' en marzo.

"Usted directa o indirectamente dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia, utilizando sus palabras, 'arrugué', 'cag*n'. Ahora, yo no soy cag*n, yo no arrugo y tengo treinta años como profesión como entrenador que hablan por mí mismo", indicó.

Encontrarse con el hincha

En esa misma línea, el DT de la Selección Peruana aprovechó para explicar por qué tomó esta decisión. Según indicó, fue para que la 'Blanquirroja' y la 'hinchada incondicional' se reencuentren tras el mal inicio en las Eliminatorias Conmebol.

"Lo que yo hice señores peruanos, que son los únicos que me interesan, los hinchas peruanos, dije rivales sudamericanos y/o centroamericanos. Estaba bueno, a mi gusto, reencontrarnos con el hincha peruano. Claro, los que piensen como él, no va nadie, obvio. (...) Equipos superiores dice él, por ahí él es el que arruga", agregó.

¿Qué dijo el periodista?

Ante las duras palabras de Jorge Fossati, Eddie Fleischman no se quedó callado e intentó defenderse de los comentarios del entrenador, asegurando que, para él, desistir del amistoso con Italia es un error. Asimismo, aclaró que no usó el calificativo "cag*n" para referirse a él.

"A mí me parece una decisión equivocada. (...) Enfrentar equipos superiores te hace mejorar, en mi opinión", respondió.

Como se recuerda, el periodista deportivo había dicho que el DT de Perú "había arrugado" por temor a jugar contra un rival del nivel de Italia, "una selección de poderío similar al de Uruguay y Argentina".

No obstante, estas declaraciones no fueron del agrado de Jorge Fossati, quien no dudó en encarar a Eddie Fleischman en plena entrevista y hacerle notar su molestia luego de que asegurara que había arrugado de jugar contra Italia. Según el DT, no arruga ante nadie.