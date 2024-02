¡No se queda callado! Carlos Zambrano responde a Jorge Fossati: "Estoy entrenando"

El defensor nacional Carlos Zambrano no se ha quedado callado tras las palabras del entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, y aseguró que sí continúa entrenando pese a no llegar a un acuerdo con un equipo a día de hoy.

Las palabras del ex Boca Juniors tuvieron lugar en la última edición de Futmax League, donde fue consultado sobre las declaraciones que tuvo el DT de la 'Bicolor' hacia su persona.

Al respecto, Carlos Zambrano confirmó que sí conversaron a inicios de año y recalcó que, si bien no se ha integrado a ningún club, está entrenando con el objetivo de mantenerse en forma.

"Me comuniqué con él en los primeros días de enero. En ese momento, estaba en un momento no tan bueno con mi club. Entre dichos y muchas cosas. Yo me sigo manteniendo al margen de ese problema, estoy entrenando por mi parte, estoy manteniéndome en forma. Sé que en el cualquier momento me integro a un nuevo equipo", declaró.