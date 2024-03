Selección Peruana: ¿Disconforme? Pedro Gallese opina sobre la línea de 3 trabajada por Jorge Fossati

El portero titular de la Selección Peruana, Pedro Gallese, dio declaraciones en conferencia de prensa sobre el presente de la escuadra nacional, opinando sobre los jugadores, el cómo se siente , y sobre el sistema de juego que quiere implementar Jorge Fossati, la 3-5-2.

El equipo tuvo una experiencia con este planteamiento cuando aún estaba como director técnico, Juan Máximo Reynoso. Desafortunadamente en los ojos del hincha, no dejo buenas sensaciones, e incluso se pensó que no funcionaría jamás.

Sin embargo, el uruguayo tiene aprendida de todas las maneras posibles y por haber la formación, incluso saliendo campeón con Universitario de Deportes únicamente utilizando ese planteamiento de juego.

Sobre la línea de 3 propuesta por Jorge Fossati, el portero nacional aceptó que realmente cuando se probó la alienación fue contra un equipo fuerte como lo fue Alemania, y sin haber tenido partidos previos con este planteamiento. Sin embargo, ve al uruguayo insistente en ello, y por lo que escucha, se está probando en todo momento esta forma de encarar los partidos.

"Lastimosamente cuando hicimos línea de 3 nos enfrentamos a Alemania, que es una potencia de selección. Hoy el 'profe' quiere jugar con una línea de 3 y por lo que he escuchado la estamos entrenando bastante. Mientras sea favorable para la selección va a ser bueno", declaró.

También opinó que ve comprometido a este comando técnico, buscando saber las caratcerísticas que le pueden aportar todos los jugadores, y además, una de las cosas más importantes es que obliga a que todos puedan ver los fallos de cada uno.

"Por lo poco que he podido estar con el comando técnico, con el 'profe', he notado que es un comando técnico que está bastante informado, quiere dar bastante información al jugador, no solo en cada entrenamiento, sino que vemos videos, estamos viendo las cosas malas y buenas que hacemos y eso alimenta bastante al jugador", se sinceró.