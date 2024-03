¡Reflexivo! Nolberto Solano sobre Paolo Guerrero en Selección: "Ya no dará 90 minutos"

El exfigura de la Selección Peruana, Nolberto Solano, se refirió al desempeño de Paolo Guerrero en el presente proceso mundialista. Según indicó, la hinchada no puede exigirle al 'Depredador' un desempeño sobresaliente cada partido, ya que está en la última etapa de su carrera.

En entrevista a Depor, el mito del Newcastle United recalcó que las Eliminatorias de la Conmebol a la Copa del Mundo son muy intensas, por lo que, 'PG9' no podría encarar a los defensas rivales como lo hacía anteriormente.

Pese a ello, el exintegrante del staff técnico de Ricardo Gareca resaltó el carácter ganador del máximo goleador de la historia del 'Equipo de todos'.

"Olvidémonos de las individualidades, y más aún no le vamos a exigir a un Guerrero que está en sus últimas etapas de su fútbol. Ganas tiene, el espíritu ganador lo tiene, no lo va a perder, pero hay una realidad. Paolo Guerrero ya no te va a dar 90 minutos de golpe a golpe, espero equivocarme, pero a nivel Eliminatoria, de intensidad, a ese ritmo, es muy difícil", mencionó.