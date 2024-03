Copa Libertadores: ¡Atención, 'crema'! Conoce que futbolistas se perderán el debut por suspensión

El entrenador de Universitario de Deportes ('U'), Fabián Bustos, deberá realizar realizar variantes en el debut de Copa Libertadores 2024 por la ausencia de cuatro futbolistas por suspensión.

El administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se refirió primero sobre la importancia que tiene la competición en la institución, siendo consciente de que llega siendo campeón de la liga, volvió a decir que comienza la obsesión del torneo. También mostró confianza en el equipo que dirige Fabián Bustos.

Asimismo, reafirmó que no está mal apuntar a ser campeones de la competencia más importante del continente y manifestó que es un 'sueño' y una ilusión que se mantiene en la mente de todo el comando técnico, los jugadores y los hinchas.

"Es el premio más importante a nivel mundial lo que te da hoy el ser campeón de la Copa Libertadores. Por qué no soñar, por qué no pensar en que podemos apuntar a ser campeones de Copa Libertadores. Hay que tomarlo como eso, como una gran ilusión, un gran sueño y apuntar ahí. No podemos pensar solamente en participar, sino hay que apuntar a ser los mejores", agregó.