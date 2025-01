Selección Peruana: Fossati revela supuesto motivo por el que Paolo Guerrero se retiró de la 'Bicolor'

El exentrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, reveló supuesto motivo por el cual Paolo Guerrero decidió retirarse de la Selección Peruana.

En entrevista para Ovación, el 'Nonno' indicó que la decisión del 'Depredador' habría sido influenciada por su entorno cercano y aseguró que, si él siguiera, trataría de convencerlo para que regrese a la 'Bicolor'.

"A Paolo (Guerrero), si yo siguiera, lo trataría de convencer para volver. Creo que es más que nada una decisión familiar, no es una decisión exclusivamente de él. De verdad es un guerrero, no solo por su apellido. No es un tipo que tire la toalla a mitad de la pelea", declaró.